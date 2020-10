Nicht vergessen! Die Uhren müssen auf Winterzeit gestellt werden

An diesem Wochenende geht in Europa die Sommerzeit zu Ende. In der Nacht zum Sonntag werden die Uhren um 3 Uhr früh um eine Stunde auf 2 Uhr zurückgestellt. Das bedeutet, dass alle, die in jenen Ländern leben, in denen es eine Winter- und eine Sommerzeit gibt, am Sonntagmorgen eine Stunde länger geschlafen werden kann. Ab März 2021 wird dann wieder auf Sommerzeit umgestellt, sprich werden die Uhren um eine Stunde vorgestellt.

Eigentlich sollte diese Zeitumstellung in der Europäischen Union im kommenden Jahr abgeschafft werden. Das EU-Parlament hatte dies 2019 beschlossen. Doch es findet sich unter den Mitgliedsländern in der Union keine Mehrheit, um die auch wirklich umzusetzen. Viele befürchten, dass dann die einzelnen Mitgliedsstaaten individuell entscheiden werden, wie sie damit umgehen und das wiederum würde zu verschiedenen Zeitzonen auch zwischen Nachbarländern führen.

Die Benelux-Länder wollen eine gemeinsame Zeitzone

Belgien, Luxemburg und die Niederlande wollen nach einer eventuellen Abschaffung der Umstellung zwischen Winter- und Sommerzeit eine gemeinsame Zeitzone einrichten. Die Benelux-Länder haben 2019 gemeinsam entschieden, dass die Bürger in den drei Ländern gemeinsam darüber abstimmen sollen, ob sie in Zukunft lieber ständig in der Sommerzeit oder in der Winterzeit leben wollen.

Belgiens damaliger Premierminister Charles Michel (MR) der heutige EU-Ratsvorsitzende, gab seinerzeit an, die Idee der Benelux-Länder gerne mit Deutschland, Frankreich und Italien abzusprechen, um diese Länder ebenfalls in eine gemeinsame Zeitzone einzubeziehen. Letztes Jahr hatte die EU-Kommission nach einer Internetumfrage unter den Bürgern in der Union beschlossen, die halbjährliche Zeitumstellung abzuschaffen. Eine große Mehrheit der EU-Bürger, die an dieser Online-Erhebung teilgenommen hatten, sprach sich damals gegen eine Zeitumstellung aus.