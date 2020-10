Corona in Belgien: Derzeit werden 708 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt

Durchschnittlich wurden in der Woche von 15. bis zum 21. Oktober pro Tag 433 Menschen hospitalisiert. Das ist ein Anstieg um 85 % gegenüber der Woche davor. Derzeit liegen 4.401 Corona-Patienten in Krankenhäusern, fast 850 davon alleine in Brüssel. Von den 708 Intensivpatienten müssen 372 künstlich beatmet werden.

Die Zahl der täglichen Sterbefälle aufgrund von Corona-Infizierungen liegt derzeit bei 39 Fällen. Am vergangenen Freitag (23. Oktober) wurden 74 Sterbefälle gemeldet. Insgesamt sind an diesem Virus in Belgien bisher 10.737 Menschen gestorben.

In der Woche von 15. bis zum 21. Oktober wurden pro Tag etwa 11.891 neue Ansteckungen registriert. Das entspricht einem Anstieg um 50 % im Vergleich zum vorangegangenen Messzeitraum. Die Positivitätsrate bei den Corona-Tests liegt derzeit bei 18,3 %. Also sind etwas über 18 von 100 dieser Tests positiv. Bisher haben sich insgesamt 305.409 Personen in Belgien mit dem Virus angesteckt.

Inzwischen wurde auch bekannt, dass die Tageskliniken in den belgischen Krankenhäusern am Montag (26. Oktober) schließen müssen. Damit sollen zusätzliche Kapazitäten für an Covid-19 erkrankte Patienten geschaffen werden. Das bedeutet aber selbstverständlich, dass in diesen Tageskliniken weiterhin Notfälle aufgenommen werden. Geplante nicht dringende Eingriffe werden dadurch bis auf weiteres verschoben.