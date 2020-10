Loungebar in Limburg: Zum zweiten Mal fand dort eine illegale Party statt

Die Lokalpolizei von Lanaken-Maasmechelen erhielt in der Nacht zum Sonntag einen Anruf, nach dem in der Loungebar M’kesh in der Bouwdewijnlaan in Maasmechelen eine Party im Gang sei. Die Polizei entdeckte bei ihrer Kontrolle tatsächlich 39 Gäste in dem Club. Doch vorerst musste die Feuerwehr den Eingang zur Loungebar aufbrechen, denn zunächst reagierte niemand auf die Anwesenheit der Polizisten.

Gegen die 39 Gäste wurden Bußgelder wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsverbot verhängt. Den Betreibern der Loungebar droht unter anderem ein Bußgeld wegen der Missachtung der im Rahmen der Corona-Maßnahmen erlassenen Sperrstunde.

Zudem wurden in dem Club zahlreiche Flaschen mit verbotenem Lachgas gefunden, was ebenfalls juristische Folgen für die Clubbetreiber haben wird. Auf jeden Fall wurde der Laden per direkt geschlossen – für wie lange ist abzuwarten.

Offenbar wurde die Loungebar bereits vorher wegen Missachtung der Corona-Vorschriften angemahnt und eine illegale Feier ist dort ebenfalls schon aufgelöst worden. Nach Angaben der lokalen Behörden ist der Club M’kesh auch schon vor Ausbruch der Coronakrise negativ aufgefallen.

Auch im limburgischen Zonhoven wurde in der Nacht zum Sonntag eine illegale Feier aufgelöst. Bei dieser Party im privaten Rahmen wurden 10 Verstöße gegen das Versammlungsverbot protokolliert und die entsprechenden Bußgelder wurden direkt kassiert.