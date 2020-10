Molenbeek in Brüssel: Frau wird auf offener Straße niedergestochen und stirbt

Die Frau wurde in der Olifantenstraat in Molenbeek niedergestochen. Über die genauen Hintergründe wurde noch nichts bekannt, außer die Tatsache, dass sich das Opfer und der Verdächtige gekannt haben. In welcher Beziehung die beiden Personen zusammengestanden haben, ist Teil der angelaufenen Ermittlungen.

Der Verdächtige wurde in der Nähe des Tatorts gefasst. Die Staatsanwalt ließ den Tatort von der Spurensicherung absuchen und ein Gerichtsmediziner untersuchte den Tatort und den Leichnam der niedergestochenen Frau.