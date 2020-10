Strengere Maßnahmen in Brüssel und in der Wallonie - Und in Flandern?

Nicht wenige Politiker in Flandern fordern von der Landesregierung strengere Maßnahmen. Dazu gehört z.B. der flämische Sozialist Hans Bonte (SP.A), der Bürgermeister von Vilvoorde, eine Stadt in Flämisch-Brabant in unmittelbarer Nachbarschaft zu Brüssel: „Wir sitzen in der gleichen Misere, wie Brüssel.“

Auch die flämischen Grünen von Groen fordern strengere Corona-Maßnahmen von Seiten der flämischen Regierung, doch hier will man vorläufig abwarten, wie Ministerpräsident Jan Jambon (N-VA - Foto unten) am Sonntagmittag in der sonntäglichen VRT-Talksendung „De zevende dag“ („Der siebte Tag“) sagte:

„Wir beobachten die Situation. Es kann sein, dass ich innerhalb der kommenden 3 bis 4 Tage gemeinsam mit den Gouverneuren (der Provinzen (Red.)) zusätzliche Maßnahmen ergreife. Ich werde nicht zögern, doch lasst uns zuerst den Effekt der gerade erst getroffenen Maßnahmen sehen. Vorläufig sind wir mit unseren Zahlen noch nicht auf dem gleichen Niveau wie die Wallonie.“

Die verantwortlichen Politiker sollten einen kühlen Kopf behalten, so Janbon weiter: „Ich habe die schrecklichen Zahlen zur geistigen Gesundheit gesehen, Bewohner von Pflegeheimen, die in ihrer Isolierung dahinsiechen und so weiter. Dass müssen wir auch im Auge behalten.“ Jambon gab deutlich zu verstehen, dass er versuchen wolle, drei Faktoren mit einander zu verbinden: Virus, mentale Gesundheit und Wirtschaft.