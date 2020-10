Überbrückungsgelder für durch Corona geschädigte Selbständige bis zum Jahreswechsel verlängert

Die finanziellen Unterstützungsmaßnahmen für durch die Coronakrise betroffene und geschädigte Selbständige in Belgien werden bis zum 31. Dezember aufrecht erhalten. Dies habe der Ministerrat der belgischen Bundesregierung am Freitag beschlossen, teilte David Clarinval (MR - Foto), Minister für Mittelstand und Selbständige, am Sonntag gegenüber dem frankophonen öffentlich-rechtlichen Sender RTBF mit.