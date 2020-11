Welche Corona-Regeln gelten wo in Belgien? Eine Übersicht

Die Wallonie und die Deutschsprachige Gemeinschaft

- Nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 Uhr am Abend bis 6 Uhr am Morgen. Ausnahmen werden außer im beruflichen Bereich nur in dringenden Fällen gemacht, z.B. für die Pflege bei Personen, die diese dringend benötigen;

- Homeoffice wird zur Norm, dort wo es möglich ist. Im höheren Unterrichtswesen im frankophonen Spektrum, also in den Unis und den Hochschulen, werden keine Unterrichte, Seminare oder Vorlesungen mehr in den Instituten gegeben. Alles erfolgt online;

- Besuche in den wallonischen Pflege- und Seniorenheimen werden auf einen Besuch pro Bewohner alle 14 Tage beschränkt. Dabei muss es sich stets um den gleichen Besucher handeln;

- Nur noch die bis 12 Jahre alten Kinder dürfen in der Wallonie noch Mannschaftssport betreiben. Alle älteren Kinder und Jugendlichen dürfen bis zum Ende dieser Maßnahmen keinen Mannschaftssport oder Wettkämpfe absolvieren. Für individuelle Sportarten wird dies aber lediglich empfohlen und nicht verboten.