Bürgermeister der Brüsseler Randgemeinden in Flämisch-Brabant fordern strengere Corona-Maßnahmen

Die 19 Bürgermeister der flämischen Kommunen am Brüsseler Rand haben sich im Rahmen eines Online-Meetings am Montagmorgen mit dem Kabinettschef des Provinzgouverneurs von Flämisch-Brabant besprochen. Thema war dabei die Tatsache, dass viele dieser Städte und Gemeinden quasi direkt von der Corona-Entwicklung in der Brüsseler Hauptstadt-Region betroffen sind. Dies sagte bereits am Sonntag Hans Bonte (SP.A), der Bürgermeister von Vilvoorde, gegenüber VRT NWS.

Nach diesem Online-Meeting sagte Tim Vandeput (Open VLD), der Bürgermeister von Hoeilaart gegenüber VRT NWS, dass jeder Bürgermeister dabei seine Sicht auf die Situation geben konnte: „Viele fordern eine strengere Herangehensweise und die Schließung aller Sport-, Kultur- und Jugendzentren bis zum 11. November. Das würde mit der Schließung der Schulen bis nach den Herbstferien einhergehen. Alles, was indoor in gemeinschaftlicher passiert, muss ebenfalls schließen, so einige Bürgermeister.“