Corona: Durchschnittlich 468 Krankenhausaufnahmen täglich

Die Zahl der in Krankenhäuser eingelieferten und behandelten Corona-Patienten steigt in Belgien weiter an. Im Zeitraum 19. bis 25. Oktober wurden rund 468 Patienten hospitalisiert, was einem Anstieg um 85 % des vorangegangenen Messzeitraums entspricht. Derzeit werden hierzulande über 4.800 Corona-Patienten in einem Krankenhaus behandelt.