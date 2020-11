Der Franzose Ugo Humbert gewinnt die European Open von Antwerpen

Die European Open in Antwerpen fanden am Wochenende ohne Publikum statt. Zwar konnten alle Begegnungen bis Samstag noch corona-proof mit wenigen Zuschauern stattfinden, doch die neuen Covid-19-Maßnahmen der belgischen Bundesregierung, die am Donnerstag beschlossen wurden und seit Freitagabend greifen, sorgten dafür, dass die Halbfinal-Begegnungen und das Finale am Wochenende ohne Zuschauer absolviert wurden.