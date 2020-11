"Great Old" gewinnt das Stadtderby von Antwerpen und übernimmt die Tabellenführung

Der FC Antwerp schwimmt derzeit auf einer Erfolgswelle. In der vergangenen Woche hatte „Great Old“ noch mit 1:2 in der Europa League gegen PFK Ludogorets aus Bulgarien gewonnen und jetzt kommt der prestigeträchtige Sieg im Antwerpener Stadtderby mit der Tabellenführung obendrauf.

Refaelov hatte den FC bereits nach 7 Minuten in Führung gebracht und nur kurz danach erhöhte Jucklerod auf 2:0. In der 25. Minute sorgte aber Suzuki für Beerschot für den Anschlusstreffer. In der zweiten Halbzeit wurden die Gäste stärker und Suzuki traf in der 73. Minute zum Ausgleich. Doch Mbokani sorgte mit seinem entscheidenden Treffer zum 3:2 für den kleinen Triumpf.

Da Standard Lüttich am Sonntagabend gegen STVV Sint-Truiden mit 2:0 verloren hatte, ist Antwerpen Tabellenerster bis zum nächsten Spieltag. Standard hatte auch in der Europa League kein Glück und verlor gegen die Glasgow Rangers mit 0:2.

Auch AA Gent zog in der EL den Kürzeren und unterlag Slovan Liberec mit 1:0. Gent tritt am Montagabend gegen Racing Genk an. Der 10. Spieltag war von Absagen durch Coronafälle in verschiedenen Clubs geprägt. Am Freitag gewann Anderlecht in Kortrijk mit 1:3. AS Eupen gegen KV Mechelen und Cercle Brügge gegen Excel Mouscron wurden ebenso abgesagt, wie auch SC Charleroi gegen Waasland-Beveren.

OH Löwen hat überraschend Titelverteidiger Club Brügge mit 2:1 besiegt und KV Ostende gewann mit 3:0 gegen Zulte-Waregem. Antwerp führt die Tabelle vor Club Brügge und Charleroi an. Waasland-Beveren und Excel Mouscron bleiben akut abstiegsbedroht.