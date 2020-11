Corona-Zahlen steigen weiter: über 500 Aufnahmen täglich, 809 Patienten auf Intensivstation

In der Zeit vom 20. bis 26. Oktober sind im Schnitt pro Tag 502 Personen mit einer Corona-Infektion in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Das ist ein Anstieg von 88 Prozent. Von den 5.260 Corona-Patienten werden zurzeit 809 Patienten auf einer Intensivstation versorgt. Am Montag waren 757 Betten in den Intensivstationen mit Corona-Patienten belegt. Das geht aus den täglichen Statistiken des Gesundheitsinstituts Sciensano hervor.