Prinzessin Delphine trifft König Albert und Königin Paola auf Schloss Belvédère

König Albert und Königin Paola haben Prinzessin Delphine am vergangenen Sonntag auf ihrem Wohnsitze auf Schloss Belvédère empfangen. Gemeinsam teilen sie in einer Presseerklärung mit, das „ein neues Kapitel“ aufgeschlagen werde, das „reich an Emotionen, Gelassenheit, Verständnis und Hoffnung ist.“ Es werde auch bestimmt nicht bei diesem einen Treffen bleiben.