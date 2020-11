Flämische Regierung will Dienstagabend über verschärfte Corona-Maßnahmen entscheiden

Die flämische Regierung wird am Dienstagabend zusätzliche Maßnahmen diskutieren, um die Verbreitung der Corona-Epidemie in Flandern zu stoppen. Ministerpräsident Jan Jambon (N-VA) hatte am Sonntag noch dafür plädiert, die Ergebnisse der Präventivmaßnahmen abzuwarten. Inzwischen aber fordern die Provinzgouverneure von Antwerpen und Ostflandern sowie viele Bürgermeister von der Landesregierung, sie solle die Maßnahmen verschärfen, um überfüllte Krankenhäuser zu vermeiden. Die flämische Regierung scheint keine andere Wahl zu haben, als dem Weg der Wallonie und der Brüsseler Region zu folgen.