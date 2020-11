Jedes zweite Seniorenheim in Flandern erneut vom Corona-Virus heimgesucht

In über der Hälfte der Seniorenheime in Flandern wurde wenigstens ein Fall von Virusinfektion registriert. In vielen Einrichtungen werden insbesondere beim Personal positive Corona-Tests abgenommen. In 57 Seniorenheimen haben sich mehr als 5 Bewohner angesteckt, so die jüngsten Zahlen von Zorg & Gezondheid, die von der VRT-Nachrichtenredaktion angefragt wurden.