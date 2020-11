3 Tote nach Einbruch und Geisterfahrt auf der E19 in Vilvoorde

Auf der Autobahn E19 an der Ausfahrt nach Vilvoorde in Richtung Brüssel hat sich am Dienstagvormittag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Drei Männer waren in einem gestohlenen Auto nach einem Einbruchsversuch in Nossegem auf der Flucht vor der Polizei. Sie fuhren auf der Autobahn in entgegengesetzte Richtung und prallten mit einem Lieferwagen zusammen. Der Fahrer des Lieferwagens wurde leicht verletzt. Die drei Insassen sind ums Leben gekommen.