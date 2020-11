Relativ betrachtet zählt Belgien inzwischen die meisten Corona-Fälle in Europa

In Tschechien lag die Zahl der Infektionen in dem gleichen Zeitraum bei 1.379 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Weit abgeschlagen dahinter liegen der Dritt-, Viert- und Fünftplatzierte: Luxemburg (760), Slowenien (732) und die Niederlande (694). Das ECDC sammelt nicht nur Daten aus den 27 Ländern der Europäischen Union, sondern auch aus den anderen Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums, Norwegen, Island und Liechtenstein sowie aus dem Vereinigten Königreich.

Die Zahl der Todesfälle, die dem COVID-19-Virus zugeschrieben werden, ist in Tschechien zurzeit am höchsten mit 12 Todesfällen pro 100.000 Einwohner. Belgien liegt mit 6 Todesfällen pro 100.000 Einwohner derzeit auf Platz zwei in Europa.