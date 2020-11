Corona-News: Nothospital, Patientenverlegungen, Prostitutionsverbot, Formulare für Obdachlose…

Patienten aus Brüssel und Lüttich in andere Regionen verlegt

Seit Anfang Oktober wurden bereits über 140 Corona-Patienten aus der Region Brüsserl-Hauptstadt und aus der Provinz Lüttich in Krankenhäuser in Flandern verlegt. Die Tatsache, dass nicht wenige Krankenhäuser in Sachen Covid-19-Patienten an ihre Grenzen angelangt sind, macht solche Verlegungen nötig.

Insgesamt wurden bisher rund 400 solcher Patienten in andere Kliniken verlegt. Einige dieser Vorgänge fanden innerhalb einer Provinz statt, in anderen Fällen hingegen wurden Betroffene auch in eine andere Provinz transportiert. Inzwischen werden auch Patienten aus Belgien nach Deutschland gebracht. Beide Länder haben sich auf regionaler Ebene darauf geeinigt. Inzwischen klopft unser Land auch in den Niederlanden an, doch dort spitzt sich die Lage ebenso zu, wie bei uns in Belgien…