Die Corona-Statistik meldet über 11.000 Sterbefälle seit Ausbruch der Epidemie in Belgien

In den vergangenen 7 Tagen (21. bis 27. Oktober) wurden in Belgien täglich rund 547 Corona-Patienten in ein Krankenhaus eingeliefert. Das sind 85 % mehr als im Messzeitraum davor (14. bis 20. Oktober). Damit liegen derzeit 5.554 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern, von denen 911 intensiv behandelt werden müssen. Allerdings durften auch am Dienstag (27. Oktober) 496 Patienten das Krankenhaus wieder verlassen.

Zwischen dem 18. und dem 24. Oktober sind belgienweit täglich rund 49 Personen an den Folgen ihrer Covid-19-Infizierung gestorben. Damit liegt die Gesamtzahl der Corona-Sterbefälle seit Ausbruch der Epidemie in Belgien bei 11.038 Menschen. Am Montag (26. Oktober) sind an einem Tag 104 Personen an Corona gestorben. Seit Ende April sind in unserem Land nicht mehr über 100 Menschen an einem Tag an den Folgendes Virus gestorben.

Im Zeitraum 18. bis 24. Oktober wurden durchschnittlich 13.858 neue Corona-Fälle* pro registriert, 40 % mehr als im Messzeitraum davor. In diesem Zeitraum wurden pro Tag etwa 67.100 Coronatests* durchgeführt. 23 % davon erwiesen sich als positiv.

*Seit dem 21. Oktober ist in Belgien die Teststrategie angepasst. Seit dem werden nur noch Personen getestet, die einen Hochrisikokontakt hatten oder die aus einem Hochrisikogebiet zurückkehren (eine sogenannte „Rote Zone“). Hat eine Person keine Symptome (z.B. nach einem Hinweis durch die Kontaktverfolgung), muss sie sich für 10 Tage in Quarantäne begeben.