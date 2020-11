Die "Red Flames" gewinnen ihr EM-Qualifikationsspiel gegen Litauen mit 0:9

Belgien kam mit einem Treffer von Tessa Wullaert bereits nach 12 Minuten in Führung. Nur kurz danach gruben sich die Litauerinnen mit zwei Eigentoren und einer Roten Karte den Rest Zuversicht unter ihren Füßen weg und wurden in der Folge von den „Red Flames“ gegen die Wand gespielt. Noch vor der Halbzeitpause erhöhte Tine De Caigny auf 0:5.

Im zweiten Durchgang traf De Caigny noch einmal und Tessa Wullaert schoss zwei weitere Tore. In der 84. Minute legte Marie Minnaert den Endstand fest. Wullaert hatte noch die Möglichkeit, den Sieg zweistellig ausfallen zu lassen, doch sie ersparte den Litauerinnen diese Blamage.

Derweil gewannen die Schweizer Frauen in Rumänien mit 2:0 und führt die Gruppe H mit 19 Punkten an, Belgien folgt auf Rang 2 mit 18 Punkten.

Am 1. Dezember treffen die „Red Flames“ in Brüssel auf die Schweizerinnen. Dabei geht es quasi direkt um den ersten Gruppenplatz. Die neun Gruppensieger und die drei besten Zweitplatzierten sind direkt für die EM in England qualifiziert. Die sechs weiteren Zweitplatzierten müssen in Entscheidungsspielen ihr Weiterkommen untereinander ausmachen.