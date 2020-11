Ein in einer Kirche gefundenes Briefchen aus dem Jahr 1941 berührt ganz Flandern

Bauarbeiter, die mit Restaurierungsarbeiten in der Sint-Jabobs-Kirche in Antwerpen beschäftigt sind, haben dort ein kleines Briefchen (Foto) mit rührendem Inhalt entdeckt. Das Briefchen war in einer Streichholzdose in einem Gewölbeornament (Foto ganz unten) versteckt. „Wenn dieser Speicherraum noch einmal angestrichen werden wird, dann gehören wir nicht mehr zu dieser Erde.“