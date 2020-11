Virologe Steven Van Gucht: "In Flandern steigen die Krankenhauszahlen derzeit am schnellsten"

Alle Provinzen werden von Corona hart getroffen, so Van Gucht, doch die Entwicklung schreite unterschiedlich fort: „Zuerst sahen wir die stärksten Zunahmen im Süden (in der Wallonie (Red.)) und jetzt sehen wir dies im Norden (in Flandern (Red.)). In Ostflandern verdoppeln sich die Zahlen jede Woche und in Westflandern sowie in Limburg passiert das alle 9 bis 10 Tage.“ Im Allgemeinen verdoppeln sich die Zahlen in Flandern alle 6 Tage und in Brüssel und der Wallonie alle 9 Tage, so Van Gucht: „Mit diesem Tempo erreichen wir die Marke von 2.000 belegten Betten etwa am 6. November!“