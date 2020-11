"Wenn ihr an Weihnachten keine leeren Stühle wollt, dann stoppt jetzt!"

Unter anderem warnt das staatlich-belgische Gesundheitsamt Sciensano derzeit vor den Folgen des weiter um sich greifenden Coronavirus und ruft die Gesellschaft dazu auf, sich an alle geltenden Vorschriften und Empfehlungen zu halten, damit das Gesundheitswesen in unserem Land nicht zusammenbricht. Das Pflegepersonal der Brüsseler Uniklinik kletterte am Mittwoch auf das Dach des Instituts und zeigte symbolisch um 5 vor 12 das Wort „Stop“, um damit die Gesellschaft dazu aufzurufen, dass sich jeder einzelne an die Regeln halten solle und dass die, die sich dagegen verstoßen, damit aufhören sollen. Andernfalls werde Weihnachten nicht jeder mitfeiern können und damit war nicht nur das Gesundheitspersonal gemeint, dass dann arbeiten müsse.