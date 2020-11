Aus für das Feuerwehrmuseum von Aalst - Die Sammlung ist gerettet

Das Feuerwehrmuseum in Erembodegem bei Aalst muss nach 30 Jahren schließen, denn die Unkosten für die Unterbringung der gut 10.000 hier gesammelten Objekte sind der ostflämischen Stadt zu teuer geworden. Doch der flämische Feuerwehrverband fand eine Lösung. Jetzt zieht das Ganze in Richtung Weelde in der Provinz Antwerpen um.