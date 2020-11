Noch nie zuvor waren so viele Corona-Patienten in Belgien im Krankenhaus

Die Zahl der Corona-Infizierten, die in Krankenhäuser eingewiesen werden müssen, steigt in Belgien weiter an und ist auf einem neuen Höchststand angekommen. Derzeit müssen 5.924 an Covid-19 erkrankte Menschen hierzulande in einem Krankenhaus behandelt werden. Das ist die höchste Zahl seit Ausbruch der Epidemie in Belgien. Am 6. April lag der Höchstwert in der ersten Welle bei 5.759 Hospitalisierten.