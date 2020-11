Notplan für die Krankenhäuser - Klinikverband und Experten fordern zweiten Lockdown

Vor dem Hintergrund der aus dem Ufer zu geraten drohenden Corona-Zahlen fordern die Krankenhäuser einen zweiten Lockdown in Belgien. In einer gemeinsamen Erklärung heißt es, dass dies die einzige Möglichkeit sei, einen kompletten Zusammenbruch des hiesigen Gesundheitssystems zu verhindern.

Derzeit werden rund 1.000 Corona-Patienten in Belgien auf Intensivstationen behandelt. Mehrere Intensivmediziner gehen davon aus, dass Ende nächster Woche alle im Rahmen des Krankenhausplans Phase 2A zur Verfügung stehenden belegt sein werden, wenn die Zahl der neuen Covid-19-Ansteckungen weiter so schnell steige, wie bisher.

Phase 2B im belgischen Corona-Krankenhausplan sieht vor, dass 2.000 Intensivbetten für Covid-19-Patienten freigemacht werden müssen, doch dies ist die aktuelle maximale Kapazität in unserem Land und diese könnte ebenfalls rasch erreicht werden. Man müsse sehr intelligent mit diesem Zustand umgehen, so Dr. Geert Meyfroidt, Intensivmediziner an der Uniklinik Löwen (UZ Leuven) gegenüber VRT NWS: „Das bedeutet, dass Patienten, denen es wieder etwas besser geht, in Zwischenstationen untergebracht werden müssen.“ Das könnte kurzfristig einige 100 IC-Betten freimachen.