Sechs Parks in der Provinz Antwerpen erhalten internationales Nachhaltigkeits-Label

Die Kesselse Heide in Nijlen, die grüne Provinzdomäne Rivierenhof in Deurne (Foto oben und unten), de Averegten in Heist-op-den-Berg, der Vrieselhof in Ranst, der Vordenstein-Park in Schoten und der Nachtegalen-Park in Antwerpen dürfen seit dieser Woche mit dem Green Flag Award aufwarten. Das ist ein in Großbritannien 1996 von der Umweltbewegung „Keep Britain Tidy“ initiiertes internationales Label für nachhaltig gestaltete Parks.