Seit Mitternacht: Die neuen einheitlichen Corona-Regeln in Belgien

Alle Corona-Maßnahmen sind für ganz Belgien vereinheitlicht. Die einzige Ausnahme wird bei der nächtlichen Ausgangssperre gemacht. In Brüssel, der Wallonie und in der Deutschsprachigen Gemeinschaft gilt die Ausgangssperre zwischen 22 Uhr am Abend und 6 Uhr am Morgen. Flandern bleibt bei einer Sperrstunde von bis 5 Uhr in der Frühe.

Bundesinnenministerin Annelies Verlinden (CD&V) hat den entsprechenden Erlass bereits am Mittwochabend im Staatsblatt veröffentlicht. Das bedeutet, dass die Maßnahmen seit Mitternacht gültig sind - leichte Unterschiede können sich aber spezifisch und regional ergeben (siehe nebenstehende Liste).