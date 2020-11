Verviers: In nur 6 Tagen wurde hier ein Nothospital gebaut

In Verviers in der Provinz Lüttich ist ein Notkrankenhaus aufgebaut worden. Dieses aus Messe- und Veranstaltungszelten errichtete Notkrankenhaus entstand auf dem Parkplatz des CHR-Krankenhauses der Stadt. Dort sind die Corona-Abteilungen bereits überfüllt. Mit dieser „Pop-up-Klinik“ will die Klinikleitung des CHR nicht nur mehr Platz schaffen, sondern auch effizienter arbeiten. 34 Covid-19-Patienten können dort behandelt werden.