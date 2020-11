Europa League: FC Antwerp besiegt die Tottenham Hotspurs

„Great Old“ Antwerp hat in seiner ersten Teilnahme an der Europa League seit 1997 für eine kleine Sensation gesorgt. Im eigenen, allerdings leeren Stadion, gewann der FC Antwerp mit 1:0 gegen Tottenham Hotspur.

Antwerp spielte von Anfang an mit und ließ sich von den Mourinho-Jungs nicht einschüchtern, ganz im Gegenteil. Lior Refaelov sorgte schon früh für Gefahr im gegnerischen Strafraum und nach knapp einer halben Stunde traf er zur Führung nach einem Zuspiel von Dieumerci Mbokani.

Zweite Halbzeit ohne Tore

In der Halbzeitpause wechselte Mourinho gleich vier Spieler aus. Harry Kane kam z.B. für den blassen Gareth Bale. Doch die Gastgeber in Antwerpen blieben die stärkere Mannschaft und spielten noch einige Torchancen heraus. Es blieb aber beim 1:0. Spurs-Trainer José Mourinho gab nach dem Spiel zu, dass Antwerp die bessere Mannschaft war: „Sie haben diesen Sieg verdient.“

„Great Old“ führt die Tabelle J mit 6 Punkten vor Tottenham und LASK Linz mit jeweils 3 Zählern an. Linz hatte gegen Ludogorets Rasgrad aus Bulgarien mit 4:3 gewonnen. Linz ist in der kommenden Woche in Antwerpen zu Gast.

Gent und Lüttich verlieren

AA Gent zeigt auch in der Europa League keine gute Leistung und ging im eigenen Stadion mit 1:4 gegen Hoffenheim aus der Bundesliga unter. Die Genter bilden ohne Sieg und Punkt das Schlusslicht in der Gruppe L. Hier führt die TSG aus Hoffenheim vor Roter Stern Belgrad, dem nächsten Auswärtsgegner von Gent, nach dessen 5:1-Sieg gegen Slovan Liberec.

Auch Standard Lüttich hat auf internationaler Ebene wieder verloren. Die „Rouches“ unterlagen Benfica Lissabon in Portugal mit 0:3 und sind das Schlusslicht in der Gruppe D. Hier führt Benfica vor den Rangers mit jeweils 6 Punkten. Posen und Lüttich haben noch keine Punkte auf ihren Konten. Nächste Woche spielen Lüttich in Posen und die Rangers in Lissabon.