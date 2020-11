Fall Chovanec: Kein Fehlverhalten von Seiten der belgischen Justiz festgestellt

Nichts weise auf eine Vertuschungsaktion hin, so der Hohe Rat für Justiz am Freitag. Aber, der Rat spricht in diesem Zusammenhang doch einige Empfehlungen aus. So hätte die Staatsanwaltschaft ihre die Disziplinar-Instanzen der Polizei darauf hinweisen müssen, dass eine Polizistin bei der Intervention den Hitlergruß zeigte.

Und, diese Akte hätte prioritär behandelt werden müssen, was nicht unbedingt zu jeder Zeit der Fall war. Die Familie des Verstorbenen und deren belgischer Anwalt reagierten zufrieden mit dem Resultat dieser Untersuchung.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang allerdings die Feststellung, dass dieses Untersuchungs-Resultat lediglich die Arbeit der Justiz im Fall Chovanec betrifft. Es sagt nichts zu einer eventuellen Verantwortlichkeit bei der Polizei oder in politischen Kreisen.