Hochdruck in Belgiens Krankenhäusern: Über 1.000 Corona-Patienten auf Intensivstationen

Die Zahl der Corona-Patienten in Belgien, die in Krankenhäusern behandelt werden müssen, steigt weiter an und liegt jetzt 6.187 Fällen. 1.057 davon liegen auf Intensivstationen. Nur ein Wert in Belgien bleibt in Sachen Covid-19 stabil und das ist der R-Wert. Der liegt seit geraumer Zeit bei 1,43. Das bedeutet, dass eine mit Corona infizierte Person hierzulande 1,43 weitere Personen anstecken kann. Die belgischen Kassen übernehmen, wie am Freitag bekannt wurde, alle Kosten, die mit der Behandlung von hiesigen Patienten in ausländischen Krankenhäusern anfallen.