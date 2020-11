Virologe Steven Van Gucht vor Allerheiligen: "Noch keine Trendwende in Sicht"

Der Virologe und Leiter des staatlich-belgischen Gesundheitsamtes Sciensano, Steven Van Gucht (Foto), kann noch keine Trendwende in der Corona-Statistik erkennen. Mit unterschiedlichem Timing wurden in den letzten Tagen auf föderaler Ebene und in den Ländern und Regionen schärfere Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung des Corona-Virus erlassen, doch konkrete Ergebnisse lassen weiter auf sich warten.