Lotus verkauft statt „speculoos“ fortan „Biscoff“: Warum die berühmten Kekse zum Kaffee jetzt anders heißen

Gegründet wurde Lotus Bakeries 1932 von Bäckermeister Jan Boone in Lembeke. Richtig bekannt machten ihn seine karamellisierten Kekse, die er einzeln verpackte und als Keks zum Kaffee in den Gaststätten verkaufte. Mit einem Riesenerfolg.



Heute verkauft Lotus Bakeries seine speculoos in rund 65 Ländern unter dem Namen „Biscoff“. Nur in Belgien, in den Niederlanden und in Luxemburg sind vorläufig noch „Lotus Speculoos“ in den Geschäften zu finden. Aber eben nicht mehr ab dem nächsten Jahr.

Jan Boone, Enkel des Gründers und derzeitiger Topmanager von Lotus Bakeries, will seine karamellisierten Kekse unter dem Namen Biscoff zu einer globalen Marke machen.

Die Namensänderung sorgt für Aufregung in den sozialen Medien. „Vielleicht kommt es manchen ‚unflämisch‘ vor, aber wir haben den Ehrgeiz, zu einer weltweiten Marke zu werden. Nur in Belgien, den Niederlanden und Frankreich wird unter dem neuen Markennamen noch in kleinen Lettern original speculoos stehen“.