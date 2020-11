Nicht notwendige Geschäfte müssen schließen, Verband befürchtet Verlust von 100 Mio. Euro pro Tag

Möbel- und Dekorationsgeschäfte, Kleider- und Schuhläden und andere nicht lebensnotwendige Geschäfte müssen ab Montag für wenigstens vier Wochen geschlossen bleiben. Nach einem Monat soll die Lage erneut evaluiert werden.

Der Einzelhandelsverband Comeos hat ausgerechnet, dass die Verluste sich bis Anfang Dezember auf 4 Milliarden Euro häufen werden. In Beschäftigte übersetzt bedeutet dies, dass 250.000 in Kurzarbeit gehen müssen. Comeos hat die Regierung aufgefordert, den Einzelhandel im dritten Quartal von den Zahlungen in die Sozialversicherungskasse freizustellen und seine Mitglieder bei den Mietkosten entgegenzukommen.