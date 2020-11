"Wie vom Fieber geschüttelt" singen  Angèle und Dua Lipa gemeinsam "Fever"

Ein Zufall dürften der Titel und die erste Zeile wohl kaum sein: I’ve got a fever, can you check? säuselt Popqueen Dua Lipa auf der gemeinsamen Single, bevor Angèle auf Französisch für die zweite Strophe einfällt. Die äußerst tanzbare Nummer mit Latin-Akzenten ist am Freitagabend vorgestellt worden. Der offizielle Videoclip wird erst später veröffentlicht.

Erst vor Kurzem waren Angèle und Dua Lipa in London gespottet worden (Foto unten), wo der Videoclip aufgezeichnet wurde.