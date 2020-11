Corona-Zahlen: 6.497 Patienten im Krankenhaus und im Schnitt über 100 Tote pro Tag

Das Corona-Virus verbreitet sich noch stets mit hoher Geschwindigkeit unter der belgischen Bevölkerung.

Vom 25. bis 31. Oktober wurden durchschnittlich pro Tag 648 Patienten in ein Krankenhaus eingeliefert. Das ist ein Anstieg von 49 Prozent. Im vorigen sieben-Tage-Zeitraum (18. bis 24. Oktober) lag die durchschnittliche Anzahl Krankenhausaufnahmen bei 435 pro Tag.

Am Samstag, dem 31. Oktober wurden 675 Corona-Patienten aufgenommen – am Freitag lag die Zahl der Krankenhausaufnahmen noch bei 720 Patienten. 652 Patienten durften am Samstag das Krankenhaus verlassen – am Freitag lag die Zahl der Entlassungen bei 463.

Insgesamt befinden sich jetzt 6.497 Corona-Patienten im Krankenhaus (am Freitag waren es 6.438). 1.160 von ihnen werden auf einer Intensivstation behandelt (am Freitag waren es 1.105). Damit sind mehr als die Hälfte der in Belgien verfügbaren Betten auf einer Intensivstation belegt. 632 Patienten müssen künstlich beatmet werden (am Donnerstag waren es 599).

Zum ersten Mal seit dem Ausbruch der zweiten Corona-Welle ist die Zahl der Todesfälle im Schnitt pro Tag auf über 100 gestiegen. In der Woche vom 22. bis 28. Oktober starben im Schnitt täglich 102 Menschen mit einer Corona-Virusinfektion. Das sind 62 mehr als in der Woche zuvor. Zwischen dem 15. und 21. Oktober starben täglich im Schnitt 40 Menschen.

Zwischen dem 22. und 28. Oktober wurden durchschnittlich 15.967 Neuinfektionen pro Tag bestätigt. Die tatsächliche Zahl der Corona-Neuinfektionen ist wahrscheinlich sogar höher, weil seit der am 21. Oktober beschlossenen neuen Teststrategie nur Menschen mit Symptomen getestet werden.

Zwischen dem 22. und 28. Oktober wurden durchschnittlich 64.300 Tests pro Tag durchgeführt. Das Positivitätsrate (die Zahl der positiven Tests im Verhältnis zur Gesamtzahl der Tests) beträgt jetzt 28,5 Prozent. Mehr als ein Viertel der durchgeführten Tests waren damit positiv.