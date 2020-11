Gesundheitsminister Vandenbroucke und Experten warnen vor Shoppingtouren am Sonntag

Nachdem bereits am Samstag viel Volk in den Geschäftsstraßen unterwegs war und sich lange Warteschlangen vor großen Warenhäusern wie Ikea oder Decathlon gebildet hatten, hat der belgische Gesundheitsminister Frank Vandenbroucke vor Shoppingtouren am Sonntag gewarnt. In vielen Städten sind die Geschäfte am Sonntag geöffnet. Am Montag beginnt ein landesweiter sechswöchiger Lockdown.