Corona in Belgien: Starker Anstieg bei den Sterbefällen

Der Virologe und Leiter der staatlichen Gesundheitsbehörde Sciensano, Steven Van Gucht, sagte beim Pressebriefing seines Instituts am Montagvormittag, dass die Zahlen der Krankenhaus-Einweisungen und der neuen Ansteckungen mit dem Corona-Virus noch immer dramatisch steigen würden, wenn auch etwas langsamer. Doch diese „langerwarteten Lichtpunkte dürfen nicht darüber hinwegsehen lassen, dass die Lage noch immer beunruhigend ist“

Van Gucht ist weiter davon überzeugt, dass der Druck auf die Krankenhäuser im Land noch weiter steigen werde: „Die verschärften Maßnahmen sind absolut notwendig, um wieder die Kontrolle über das Virus zu bekommen.“ Derzeit würden die Zahlen in der Brüsseler Hauptstadt-Region und in den Provinzen Flämisch- und Wallonisch-Brabant wöchentlich etwas zurückgehen, doch in Westflandern und in den wallonischen Provinzen Lüttich und Hennegau steigen sie weiter stark an.

Inzwischen steigt auch die Zahl der Corona-Patienten, die aus überfüllten Krankenhäusern verlegt werden müssen. Bisher mussten etwa 700 dieser Patienten in Krankenhäuser verlegt werden, die oft weit von Heimatort entfernt sind. Aus ostbelgischen Krankenhäusern wurden vereinzelt Corona-Patienten nach Aachen in NRW und nach Prüm und Trier in Rheinland-Pfalz verlegt.