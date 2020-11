Die Corona-Maßnahmen in Belgien: Stand 2. November 2020

Die vom Konzertierungsausschuss der belgischen Regierungen in Bund, Ländern und Regionen erlassenen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus treten an diesem Montag, 2. November in Kraft. Sie gelten für 6 Wochen, enden demnach am Sonntag, den 13. Dezember. Die Einschränkungen für die Geschäftswelt wird allerdings am 1. Dezember neu bewertet.