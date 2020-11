Die Katholische Kirche in Belgien setzt in Corona-Zeiten auf "Fernmessen"

Die Gläubigen in der Katholischen Kirche in Belgien müssen auch in während diesem zweiten Lockdown wegen Corona nicht auf ihre Messen verzichten. Diese werden in den kommenden sechs Wochen über Radio und TV übertragen, aber auch live im Internet gestreamt. In diesem Lockdown sind Messen in den Gotteshäusern in Belgien nicht zugelassen, auch wenn die Kirchen und Kathedralen zum Gebet für den einzelnen weiter offen bleiben.