Die wärmste erste Novembernacht in Belgien seit Beginn der Wetteraufzeichnungen

In der Nacht vom 1. auf den 2. November wurde bei der Königlichen Wetterwarte in Ukkel (KMI) eine Minimumtemperatur von 16,4°C gemessen. So warm war es in Belgien in einer ersten Novembernacht seit Aufzeichnung der Wetterdaten noch nie. Der letzte entsprechende Rekord wurde in der gleichen Nacht 1966 gemessen. Damals war es „nur“ 13°C warm.