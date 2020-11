Mechelen beleuchtet den Sint-Rombouts-Turm als "Zeichen der Hoffnung"

So lange der Lockdown in Belgien läuft, wird der Turm der Sint-Rombouts-Kathedrale von Mechelen in seiner gesamten Höhe beleuchtet. Die Stadt Mechelen in der Provinz Antwerpen will damit ein „Zeichen der Hoffnung“ setzen. Mechelen will auch so bald wie möglich die Weihnachtsbeleuchtung erstrahlen lassen und sie ruft die Bürger ihrer Stadt dazu auf, selbst Lichter vor ihre Fenster erleuchten zu lassen.