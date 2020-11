15.000 neue Laptops von der Landesregierung in Flandern für gefährdete Schülerinnen und Schüler

Nach den Herbstferien wird der Fernunterricht für Schüler der zweiten und dritten Stufe im Sekundarschulunterricht Pflicht. Kontaktunterricht ist nur für die Hälfte der Unterrichtszeit erlaubt. Um sicherzustellen, dass alle Schülerinnen und Schüler die bestmögliche Ausbildung erhalten, schafft die flämische Regierung 15.000 neue Laptops für Kinder aus sozialschwachen Familien an.

Während des ersten Lockdowns hatte das flämische Unterrichtsministerium rund 12.000 Laptops gekauft. Deren Auslieferung und Verteilung hatte sich stark verzögert. Bildungsminister Weyts (Foto unten) sagte gegenüber der VRT, dass die ersten 4.000 Laptops der neuen Anschaffung innerhalb einer Woche verfügbar sein werden.

Darüber hinaus will der Bildungsminister mindestens 1.000 Laptops für Studierende an Hochschulen zur Verfügung stellen, denn „auch dort hat nicht jeder leichten Zugang zum Fernunterricht“, so Weyts.