17 Prozent aller in Belgien gekauften Neuwagen sind Elektro- oder Hybridautos, Tendenz steigend

Europaweit lag der Marktanteil von Hybrid- und Elektroautos im September 2020 bei 25 Prozent und damit höher als der Marktanteil von Dieselfahrzeugen, meldet das Londoner Forschungsinstitut Jato Dynamics.

Nach Angaben des Instituts wurden im September in Europa 327.800 Hybrid- und Elektroautos verkauft. Damit erreichten sie einen Marktanteil von 25,3 Prozent oder eine Verdoppelung innerhalb eines Jahres. Diesel-Fahrzeuge hatten einen Marktanteil von 24,8 Prozent, auf Benziner entfielen 47 Prozent.

Joost Kasemans von Febiac nuanciert die Zahlen: „Obwohl Jatos Zahlen sehr zuverlässig sind, umfassen sie auch die so genannten „Mild-Hybride“. Das sind Autos, die nur elektrisch anspringen und dann mit dem normalen Motor weiterfahren. In Belgien schließen wir diesen Typ aus der Kategorie der Hybridfahrzeuge aus. Darüber hinaus kann der höhere Verkauf in Europa auch auf Steuermaßnahmen zurückzuführen sein, um den Kauf umweltfreundlicher Fahrzeuge zu fördern.“