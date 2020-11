Krankenhäuser unter Hochdruck: Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen wird weiter steigen

Den Erhebungen des Gesundheitsinstituts Sciensano zufolge sind zurzeit 1.302 Betten auf den Intensivstationen mit Covid-19-Patienten belegt. Ein Rekord! Belgienweit können gut 2.000 Betten für eine Intensivversorgung vorgesehen werden. Manche Krankenhäuser in Brüssel, in Flandern und in der Wallonie sind inzwischen ausgelastet und verlegen Patienten in andere Provinzen oder nach Deutschland. „Leider wird die Belastung der Intensivstationen bis nächste Woche anhalten“, prognostiziert Facharzt Dr. Geert Meyfroidt vom UZ Leuven.