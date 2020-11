Fahrer gesucht: Wer hilft beim Umzug des Feuerwehrmuseums von Aalst?

Nils Bouwens vom Netwerk Brandweer sagte dazu gegenüber VRT NWS: „Die Fahrzeuge können und dürfen nicht mehr selbst fahren. Darum suchen wir ‚Tieflader‘, auf denen wir die alten Feuerwehrwagen transportieren können. Und natürlich suchen wir auch Fahrer, die selbständig be- und entladen können, damit wir diesen Umzug so sicher wie möglich gestalten können.“

Auch in diesem Zusammenhang müssen die Corona-Auflagen, wie z.B. die geltenden Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden, wie Bouwens bemerkt: „Wir wollen am liebsten so wenig wie möglich Kontakte zwischen den verschiedenen Leuten beim Auf- und beim Abladen haben“.