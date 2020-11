Virologe Steven Van Gucht sieht positive Zeichen: "Wer zu Hause bleibt, der rettet Leben"

Man sei noch nicht aus der Gefahrenzone, so der Virologe im Rahmen des Pressenbriefings von Sciensano, auch wenn die Zahlen weniger schnell steigen: „Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen wird in den nächsten Tagen noch steigen und nimmt auf Wochenbasis um 48 % zu, was einer Verdoppelung alle 12 Tage entspricht. Doch es geht etwas langsamer als in den vergangenen Tagen.“

Momentan sei die Lage in den Provinzen Lüttich und Hennegau in Wallonien sowie in der Provinz Ostflandern noch sehr angespannt, doch „Schätzungen zufolge erreichen wir innerhalb von zwei Wochen eine maximale Belegung von 1.800 Intensivbetten.“