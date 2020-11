Champions League: Borussia Dortmund hatte leichtes Spiel mit Club Brügge

Am letzten Spieltag in der Hinrunde in der Gruppenphase in der Champions League unterlag Club Brügge im eigenen (leeren) Stadion Borussia Dortmund in der Gruppe F mit 0:3. Alle Tore fielen in der ersten Halbzeit. Der FC Brügge rutscht damit in der Tabelle der Gruppe F auf den dritten Platz hinunter.