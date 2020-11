Die Corona-Zahlen in Belgien steigen nicht mehr ganz so schnell

Die aktuelle Corona-Statistik für Belgien weist weiterhin auf allen Ebenen steigende Zahlen auf, doch der Anstieg nimmt in seinem Tempo leicht ab. In der vergangenen Woche (26. Oktober bis 1. November) wurden täglich rund 680 an Covid-19 erkrankte Patienten in Krankenhäusern aufgenommen. Das entspricht einem Anstieg um 15 %. Von den 7.405 Corona-Patienten, die derzeit in Krankenhäusern behandelt werden, liegen 1.412 auf Intensivstationen. Der Virologe Steven Van Gucht rechnet ab Frühjahr 2021 mit ersten Impfungen gegen Covid-19.